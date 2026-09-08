Лидер АдГ раскритиковала ФРГ за "политику эскалации" Лидер АдГ Алис Вайдель раскритиковала ФРГ за "политику эскалации"

Москва8 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель поприветствовала телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, а также подвергла резкой критике власти ФРГ за "политику тотальной эскалации". Соответствующее заявление она опубликовала у себя в соцсетях.

Отлично! Вот как работает дипломатия. Пусть они поскорее положат конец этой ужасной гибели людей написала Вайдель на своей странице на платформе X

Лидер АдГ раскритиковала правительство ФРГ после разговора Путина и Трампа Фото: Алис Вайдель / Соцсети

По ее словам, нынешнее правительство Германии не способствует достижению мира на Украине, а делает ровно наоборот.

Федеральное правительство Германии со своей политикой тотальной эскалации, к сожалению, делает ровно противоположное вместо того, чтобы способствовать мирным переговорам добавила она, пояснив, что с приходом к власти ее партии "все изменится"

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что диалог Путина и Трампа значит для Украины.