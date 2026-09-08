Москва8 сенВести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель поприветствовала телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, а также подвергла резкой критике власти ФРГ за "политику тотальной эскалации". Соответствующее заявление она опубликовала у себя в соцсетях.
Отлично! Вот как работает дипломатия. Пусть они поскорее положат конец этой ужасной гибели людейнаписала Вайдель на своей странице на платформе X
По ее словам, нынешнее правительство Германии не способствует достижению мира на Украине, а делает ровно наоборот.
Федеральное правительство Германии со своей политикой тотальной эскалации, к сожалению, делает ровно противоположное вместо того, чтобы способствовать мирным переговорамдобавила она, пояснив, что с приходом к власти ее партии "все изменится"
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что диалог Путина и Трампа значит для Украины.