Москва7 сен Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот о победе оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с целью переформатировать трансатлантические отношения. Такое мнение ИС "Вести" озвучила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

Это попытка переформатировать... трансатлантические отношения, снизить в них влияние глобалистских сил, укрепить вот этот идеологический союз между действующей администрацией и отдельными политическими силами, правами, популистами в Европе. Ну и, действительно, администрация Трампа испытывала определенные затруднения в трансатлантических отношениях, связанных с тем, что, в общем-то, большинство политических элит в Европе не разделяло их идеологические установки сказала она

Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах, так как на первое место поставила интересы и безопасность простого избирателя.