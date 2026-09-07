Москва7 сенВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот о победе оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с целью переформатировать трансатлантические отношения. Такое мнение ИС "Вести" озвучила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.
Это попытка переформатировать... трансатлантические отношения, снизить в них влияние глобалистских сил, укрепить вот этот идеологический союз между действующей администрацией и отдельными политическими силами, правами, популистами в Европе. Ну и, действительно, администрация Трампа испытывала определенные затруднения в трансатлантических отношениях, связанных с тем, что, в общем-то, большинство политических элит в Европе не разделяло их идеологические установкисказала она
Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах, так как на первое место поставила интересы и безопасность простого избирателя.