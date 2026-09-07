Москва7 сенВести.Победа партии "Альтернатива для Германии" в региональных выборах стала началом перемен в ФРГ, изолировать партию – невозможно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя фракции АдГ, депутат Бундестага Маркус Фронмайер.
В Берлине должны задуматься над тем, можно ли и дальше пытаться изолировать "Альтернативу для Германии". Лично я полагаю, что это не работает. Сегодня вечером действительно была написана история. Это начало перемен в Федеративной Республике Германиизаявил Фронмайер
Ранее стало известно, что партия "Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с результатом в 43,8% голосов. У Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, занявшего второе место, лишь 17,2% голосов. Это худший результат партии в Саксонии-Анхальт.