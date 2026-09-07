Хрупалла: АдГ будет добиваться изменения санкционной политики и сближения с РФ

АдГ после победы в Саксонии-Анхальт потребовала сближения с Россией Хрупалла: АдГ будет добиваться изменения санкционной политики и сближения с РФ

Москва7 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена добиться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики ФРГ, сообщил в эфире ARD сопредседатель фракции Тино Хрупалла после ее победы на выборах в ландтаг (земельный парламент) немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.

По словам политика, АдГ собирается достичь этих изменений на федеральном уровне, в том числе через Бундесрат. Одновременно партия планирует сформировать правительство Саксонии-Анхальт и начать переговоры с другими политическими силами.

Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией подчеркнул Хрупалла

Он отметил, что АдГ направит предложения о диалоге всем партиям. Переговоры о формировании правительства, по его словам, должны начаться на этой неделе.

6 сентября АдГ получила 43,8% голосов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Это лучший результат партии на выборах в германских землях за всю ее историю.

Христианско-демократический союз (ХДС) занял второе место с 17,2% голосов, потеряв более половины поддержки по сравнению с выборами 2021 года.