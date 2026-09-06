АдГ уверенно победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт АдГ получила 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт

Москва6 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно лидирует на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, набирая 44,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу телеканала ARD после закрытия избирательных участков.

Для АдГ это лучший результат на региональных выборах в Германии за всю историю партии. По сравнению с выборами 2021 года ее поддержка выросла на 23,7 процентного пункта.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца занял второе место с 18,5% голосов. Это худший результат партии в Саксонии-Анхальт: по сравнению с 2021 годом ХДС потерял примерно половину поддержки.

Третьей стала Левая партия с 9,5%. "Зеленые" набрали около 9%, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 8%, что также является ее худшим показателем в регионе. Партия BSW балансирует у проходного барьера в 5%