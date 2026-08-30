Каждый пятый немец готов уехать из страны при победе АдГ Bild: 22% немцев готовы уехать в случае победы АдГ на федеральных выборах

Москва30 авг Вести.Почти каждый пятый (22%) житель Германии готов покинуть страну, если партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит победу на выборах в Саксонии-Анхальт, а затем придет к власти на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa, проведенного по заказу издания Bild.

По мнению 47% респондентов, федеральное правительство во главе с АдГ нанесло бы Германии вред. При этом 36% не разделяют такую точку зрения.

Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября. в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании — 20 сентября.

Накануне сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца на рекордные 9%. Организаторы опроса назвали этот отрыв "самым большим за всю историю".