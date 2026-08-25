Москва25 авг Вести.Существующий политический расклад в ФРГ может полностью обрушиться в случае победы политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в одной из восточных земель на выборах. Такое мнение высказал ИС "Вести" депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц сейчас "приперт к стене", так как на предстоящих выборах его партия рискует потерпеть сокрушительное поражение. При этом Шмидт предположил, что будет со страной в случае победы "Альтернативы для Германии" в одной из восточных земель.

Победа … может стать тем камушком, который вызовет политическую лавину во всей стране и обрушит полностью существующий политический расклад, и на федеральном уровне в том числе. Потому что мы видим, что ни на федеральном уровне, ни на земельных уровнях нынешние политические партии, политические элиты не способны адекватно реагировать на актуальные вызовы, которые стоят перед страной, страна находится в глубоком экономическом кризисе, и если "Альтернативе" удастся реализовать хотя бы часть своей программы, то окончательно все избиратели могут перетечь в лагерь "Альтернативы", который уже сейчас набирает порядка 30% по опросам общественного мнения сказал он

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что правящие в ФРГ политики – идиоты, которые не выполняют своих обещаний и разрушают страну.