Политик Шмидт дал прогноз по итогам выборов на Востоке Германии Политик Шмидт допустил репрессии против оппозиции в Германии

Москва31 июл Вести.Рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в федеральных землях на Востоке ФРГ может привести к репрессиям со стороны правительства против ее членов. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт.

Он добавил, что популярность оппозиционной партии настолько высока, что она может получить на выборах больше 50% и править без необходимости коалиции.

Касаемо восточных земель, где, кстати, в сентябре пройдут выборы в ряде восточных земель допустим в Саксонии-Анхальт "АдГ" лидирует с огромным отрывом и, по некоторым оценкам, может сформировать правительство в одиночку… Там идут разговоры о том, чтобы лишить "АдГ" возможности полноценно управлять этой землей, не предоставлять данные спецслужб, данные разведки. Якобы партия "Альтернатива для Германии, она не является какой-то законопослушной или доверять ей нельзя заявил Шмидт

Ранее Шмидт рассказал о ситуации с рейтингами канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, популярность главы государства настолько низкая, что он может уйти в отставку.