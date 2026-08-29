АдГ обходит блок Мерца по популярности почти на 10%, пишет Bild Bild: АдГ опережает блок ХДС/ХСС Мерца на рекордные 9%

Москва29 авг Вести.Правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца на рекордные 9%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.

В то время, как ХДС/ХСС согласились поддержать всего 20% респондентов (что хуже предыдущего опроса на 1%), результат АдГ составил 29%.

Глава INSA Германн Бинкерт назвал этот отрыв "самым большим за всю историю".

Для ХДС этот момент трудно представить более неудачным: через неделю, 6 сентября, состоятся выборы в Саксонии-Анхальте, а еще через две недели, 20 сентября, – в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании комментирует результаты опроса Bild

Ранее депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт заявил ИС "Вести", что победа АдГ на выборах в Германии спровоцирует "политическую лавину" по всей стране.

До этого сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала текущее правительство Германии идиотами, которые разрушают страну и не держат свое слово.