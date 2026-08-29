Москва29 авгВести.Правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца на рекордные 9%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
В то время, как ХДС/ХСС согласились поддержать всего 20% респондентов (что хуже предыдущего опроса на 1%), результат АдГ составил 29%.
Глава INSA Германн Бинкерт назвал этот отрыв "самым большим за всю историю".
Для ХДС этот момент трудно представить более неудачным: через неделю, 6 сентября, состоятся выборы в Саксонии-Анхальте, а еще через две недели, 20 сентября, – в Берлине и Мекленбурге-Передней Помераниикомментирует результаты опроса Bild
Ранее депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт заявил ИС "Вести", что победа АдГ на выборах в Германии спровоцирует "политическую лавину" по всей стране.
До этого сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала текущее правительство Германии идиотами, которые разрушают страну и не держат свое слово.