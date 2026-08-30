Меркель требует от немцев "бороться за демократию" на фоне популярности АдГ

Меркель призвала Германию "бороться за демократию" Меркель требует от немцев "бороться за демократию" на фоне популярности АдГ

Москва30 авг Вести.Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны активнее защищать демократические принципы на фоне роста популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее слова приводит Der Spiegel.

По ее мнению, это - "прекрасный способ жить".

Я считаю, что сейчас нам нужно сделать то, чего нам не приходилось делать на протяжении многих десятилетий: по-настоящему бороться за эту демократию, участвовать в ней и проявить немного смелости заявила Меркель

По ее словам, АдГ постепенно превращается в общенациональное политическое явление. Меркель отметила, что партия добилась значительного влияния на общественную повестку и фактически доминирует в политических дискуссиях.

Меркель также указала, что на фоне этого влияния становится сложнее понять, какие цели и позиции занимают остальные немецкие партии.

По результатам опроса института INSA, "Альтернатива для Германии" обходит по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца на рекордные 9%.