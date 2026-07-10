Advance: Германия на грани "взрыва", который затронет всю Европу

Хорватское издание предрекает Германии "взрыв", который потрясет всю Европу Advance: Германия на грани "взрыва", который затронет всю Европу

Москва10 июл Вести.Германия, когда-то показывающая Европе пример стабильности, начинает трещать по швам, и европейцы больше не могут позволить себе роскошь наблюдать за происходящим со стороны, пишет хорватское издание Advance.

Недавние события в Эрфурте показали, что немецкая политика из парламентских кабинетов перемещается на улицы, где все больше растет напряжение.

Германия движется к неминуемому взрыву, и кадры из Эрфурта, сделанные в прошлые выходные, доказывают, что этот взрыв уже не просто гипотетический политический прогноз говорится в публикации

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую "считали аномалией немецкой системы", теперь "воспринимается как власть, которая лишь ждет официального подтверждения".

Немецкие власти сами создали условия для подъема правых: годы экономической стагнации, энергетический шок после разрыва отношений с РФ, дорогостоящая помощь Украине, рост цен, проблемы в промышленности и наплыв мигрантов подорвали доверие к "обещаниям о будущей стабильности", говорится в материале.

Кадры из Эрфурта имеют общеевропейское значение. На них будущее, в котором сами выборы больше не будут надежным способом выпустить общественный пар … Немецкая традиция стабильности еще существует, но ее авторитет больше не безусловен отмечают авторы статьи

В случае победы АдГ ряд европейских государств рискуют пережить собственные повторения немецкого сценария. Любой новый миграционный кризис, подорожание энергии или новые расходы на оружие станут топливом для радикализации населения. Германия долгое время была "якорем" Евросоюза (ЕС), и зашатавшийся якорь грозит потерей устойчивости для всего европейского корабля, заключает издание.

4 и 5 июля в Эрфурте прошел съезд АдГ, на котором Алис Вайдель и Тино Крупалла были переизбраны на пост председателей партии. Политическое мероприятие сопровождалось уличными протестами. Сама партия, судя по опросам, обходит "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и "Христианско-социальный союз в Баварии" Фридриха Мерца, который на сегодняшний день поддерживают всего 13% опрошенных.