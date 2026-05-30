Москва30 маяВести.Сенатор Алексей Пушков заявил о резком падении популярности ряда европейских лидеров и с иронией предложил создать для них "Клуб 13%".
По словам сенатора, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 13%. Аналогичный уровень поддержки демонстрируют премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Пушков также выразил мнение, что число европейских политиков с низким уровнем поддержки будет расти на фоне экономических и социальных проблем в Европе.
По его словам, несмотря на публичный оптимизм европейских элит, жители стран Европейского союза испытывают "растущий пессимизм".