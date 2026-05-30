Для европейских лидеров с низким рейтингом предложили создать "Клуб 13%" Сенатор Алексей Пушков высмеял низкие рейтинги Макрона, Стармера и Мерца

Москва30 мая Вести.Сенатор Алексей Пушков заявил о резком падении популярности ряда европейских лидеров и с иронией предложил создать для них "Клуб 13%".

Пора создать для евроруководителей "Клуб 13%" написал Пушков в своем Telegram-канале

По словам сенатора, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 13%. Аналогичный уровень поддержки демонстрируют премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Пушков также выразил мнение, что число европейских политиков с низким уровнем поддержки будет расти на фоне экономических и социальных проблем в Европе.

С учетом того, с какими проблемами сталкивается Европа, сей клуб только будет расширяться отметил сенатор

По его словам, несмотря на публичный оптимизм европейских элит, жители стран Европейского союза испытывают "растущий пессимизм".