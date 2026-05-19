Москва19 маяВести.Европейцы в лице канцлера Германии Фридриха Мерца "надувают щеки", хотя полмира уже не воспринимает их как серьезных геополитических игроков, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Мерц живет в каком-то выдуманном мире и не очень хорошо понимает, о чем говорит, отметил Пушков.
Европейцы вновь надувают щеки, пытаясь изобразить себя вершителями мировых судеб, хотя полмира уже списала Европу со счета как ведущего геополитического игрокаподчеркнул Пушков
Мерц настаивал на приеме Украины в НАТО и утверждал, что позиция США по этому вопросу ничего не значит. С тех пор вопрос остается открытым, и канцлер Германии уже не говорит об этом.
Теперь Мерц заверяет, что через давление принудит Москву к переговорам, которые, по его логике, обеспечат победу Европы. Интересно, верит ли в эту ахинею сам Мерц? Или просто в очередной раз дурит немцам мозги?заявил Пушков
Мерц заявил, что Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном.