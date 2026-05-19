Пушков: полмира уже не воспринимает европейцев как геополитических игроков

Москва19 мая Вести.Европейцы в лице канцлера Германии Фридриха Мерца "надувают щеки", хотя полмира уже не воспринимает их как серьезных геополитических игроков, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Мерц живет в каком-то выдуманном мире и не очень хорошо понимает, о чем говорит​​​, отметил Пушков.

Европейцы вновь надувают щеки, пытаясь изобразить себя вершителями мировых судеб, хотя полмира уже списала Европу со счета как ведущего геополитического игрока подчеркнул Пушков

Мерц настаивал на приеме Украины в НАТО и утверждал, что позиция США по этому вопросу ничего не значит. С тех пор вопрос остается открытым, и канцлер Германии уже не говорит об этом.

Теперь Мерц заверяет, что через давление принудит Москву к переговорам, которые, по его логике, обеспечат победу Европы. Интересно, верит ли в эту ахинею сам Мерц? Или просто в очередной раз дурит немцам мозги? заявил Пушков

Мерц заявил, что Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном.