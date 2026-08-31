Politico: исход выборов в Саксонии-Анхальт ударит не только по Германии Politico: победа АдГ в Саксонии-Анхальт повлияет на всю Европу и мир

Москва31 авг Вести.Итоги выборов в парламент немецкой земли Саксония-Анхальт, на которых, по прогнозам, первое место способна занять правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), обернутся последствиями для всей Германии, Европы и мира. Такое мнение высказал колумнист издания Politico Джон Кампфнер.

То, что произойдет в Саксонии-Анхальт 6 сентября, повлияет на всю Германию, Европу и весь мир считает он

По оценке Кампфнера, страна оказалась на пороге "самого опасного" момента в своей послевоенной истории. Он напомнил, что при определенном сценарии АдГ может сформировать правительство в связке с левой партией BSW (ранее "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"), что "обрушит на Германию кризис, какого не бывало десятилетиями". Позже в сентябре предстоят выборы еще в двух регионах - Мекленбурге - Передней Померании, где позиции АдГ также сильны, и Берлине, где лидируют левая партия Die Linke.

Это значит, что в ближайшие недели или месяцы Германия, возможно, будет иметь дело с разваливающимся правительством и даже с низвергнутым или замененным [канцлером Фридрихом] Мерцем - беспрецедентным событием в современной истории Германии. Вкупе с пробуксовывающей экономикой страна, которая превыше всего ценит стабильность, готовится впасть в панику написал колумнист

Настороженность общества подтверждают и социологические данные. Согласно опросу Insa, проведенному по заказу издания Bild, почти каждый пятый житель Германии (22%) готов покинуть страну, если АдГ победит в Саксонии-Анхальт, а затем придет к власти на федеральном уровне. Ущерб от возможного правительства во главе с АдГ прогнозируют 47% опрошенных, тогда как 36% с этим не согласны.

Выборы в Саксонии-Анхальт назначены на 6 сентября, а в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании - на 20 сентября. Ранее сообщалось, что в общенациональном опросе АдГ опередила блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца на рекордные 9% - организаторы соответствующего опроса назвали этот отрыв "самым большим за всю историю".