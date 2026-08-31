Политик Шмидт рассказал о кампании против партии АдГ перед знаковыми выборами Шмидт: партии АдГ перед выборами приписывают связи с Москвой

Москва31 авг Вести.В Германии в преддверии знаковых выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт разворачивается кампания против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом заявил ИС "Вести" бывший депутат Бундестага ФРГ Евгений Шмидт.

По его словам, правящие политики Германии продолжают гнуть свою линию, которая, очевидно, не воспринимается позитивно избирателями.

Уже в это воскресенье в земле Саксония-Анхальт пройдут выборы в земельный парламент, где у партии "Альтернатива для Германии" рекордные 42-43%, по последним опросам. И сейчас, накануне этих знаковых выборов, где при определенных условиях АдГ может сформировать правительство в одиночку, конечно, пытаются в последний момент развернуть кампанию против этой партии каким-то образом. Начинают приписывать связи с Москвой, хотя этих связей, конечно же, очевидно, никаких нет рассказал Шмидт

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Камкин рассказал ИС "Вести", что для противодействия партии "Альтернатива для Германии" правительство ФРГ может применить механизм прямого вмешательства во внутренние дела Саксонии-Анхальт.