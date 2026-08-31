Москва31 авг Вести.Власти Германии используют историю с беспилотником неясного происхождения в Лейпциге в кампании против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в преддверии знаковых выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Об этом рассказал ИС "Вести" бывший депутат германского Бундестага Евгений Шмидт.

По словам политика, история с беспилотником неясного происхождения в Лейпциге получила продолжение.

В СМИ просочилась информация, что во вторник [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц планирует официально признать этот дрон российским, официально заявить о том, что Россия планировала взорвать один из украинских самолетов, которые там расположены, у аэропорта Лейпцига, и потом максимально жестко ответить - вплоть до высылки российских граждан, закрытия Русского дома в Берлине, вызова посла и, возможно, введения санкций. Причем по санкциям сейчас идут переговоры с другими странами Евросоюза. И, кстати, было заявлено, что возможны также дополнительные поставки вооружения [Украине] - хотя непонятно какого, так как все, что можно, Германия и так выгребла со своих складов и поставила рассказал Шмидт

По его словам, история с дроном используется в кампании против АдГ в преддверии знаковых выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Этой партии пытаются приписывать некие связи с Москвой.

История специально раскручивается накануне выборов для того, чтобы каким-то образом отвлечь население от текущих проблем, нарисовать образ врага и потом привязать лидирующую партию в стране к этому вылепленному образу… Истерия набирает обороты, и используются все возможности для того, чтобы максимально поляризовать, максимально расколоть немецкое общество, чтобы иметь хоть какой-то шанс не дать "Альтернативе для Германии" взять власть в свои руки сообщил Шмидт

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт пройдут уже 6 сентября. Поддержка избирателями АдГ, по последним опросам, там составляет рекордные 42-43%.

Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ также сообщали, что грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.