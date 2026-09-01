Москва1 сен Вести.История вокруг беспилотника, который в начале августа был обнаружен в аэропорту Лейпциг/Галле, является не более чем поводом для ухудшения отношений с Москвой. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший депутат германского Бундестага Евгений Шмидт.

На данный момент ни политики, ни СМИ пока не называют никаких доказательств причастности Москвы к данному дрону. Есть общие слова, но никаких фактов, которые действительно бы указывали на то, что Москва действительно ведет гибридную войну, что этот дрон действительно должен был взорвать украинский самолет. То есть ничего этого представлено не было, но последствия на самом деле очень серьезные заявил он

По словам Евгения Шмидта, объявленные Берлином меры о закрытии генконсульства в Бонне и закрытие Русского дома в Берлине ударит по проживающим в ФРГ россиянам.

Одно то, что в Бонне закрывается консульство, ударит по более чем 600 тысячам граждан России, которые проживают в Германии. Я думаю, власти ФРГ действительно ищут какие-то вещи, которыми можно было хоть как-то задеть Москву. Русский дом был бельмом в глазу у немецких властей, и подвернулся повод от него каким-то образом избавиться. В конечном счете страдают простые люди сказал Евгений Шмидт

Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах. Посольство РФ в Берлине назвало инцидент наспех состряпанной провокацией, отметив, что она "служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса".