Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига

Германия возложила вину на Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига

Москва1 сен Вести.Глава МВД ФРГ Александр Добириндт на брифинге официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига, произошедшей 4 августа. По его словам, Германия становится целью дальнейших гибридных атак со стороны Москвы.

В ходе общения с журналистами Добириндт заявил, что Берлин подозревает Россию в организации инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, однако не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Параллельно с этим министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о решении Берлина расторгнуть соглашение по Русскому дому и закрыть российское генконсульство в Бонне до 18 сентября.

В ответ на эти шаги пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения, которые Германия высказывает в адрес РФ, должны подкрепляться какими-либо аргументами.