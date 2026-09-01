Захарова связала обвинения ФРГ с годовщиной начала Второй мировой войны

Захарова увидела символизм в обвинениях ФРГ в адрес России 1 сентября Захарова связала обвинения ФРГ с годовщиной начала Второй мировой войны

Москва1 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала обвинения Германии в адрес России в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле с годовщиной начала Второй мировой войны.

Мне просто интересно, делая антироссийские заявления именно 1 сентября, в Берлине "как бы не подумали", проявив в очередной раз глупость и необразованность, или буквально заявили о возвращении к истокам, ритуально продемонстрировав намерения написала Захарова в своем Telegram-канале

Она напомнила, что 1 сентября 1939 года Германия развязала Вторую мировую войну. По словам Захаровой, вместе со странами гитлеровской оси Германия стала причиной гибели 70 млн человек, из которых 27 млн были гражданами СССР.

Ранее стало известно, что Берлин считает Москву ответственной за случай с беспилотниками. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что серьезные обвинения со стороны Германии должны чем-то подкрепляться. По его словам, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.