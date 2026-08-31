Вагенкнехт: политика Мерца опасна для Германии Вагенкнехт: курс Мерца может втянуть ФРГ в конфликт с Россией

Москва31 авг Вести.Основательница BSW, ранее известной как партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость", Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит в отношении России конфронтационный курс. По ее мнению, в худшем случае такая политика может втянуть Германию в военный конфликт.

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Мы срочно нуждаемся в дипломатии, а не эскалации говорится в публикации

Вагенкнехт отметила, что якобы причастность России к предполагаемым инцидентам с беспилотниками на территории Германии, активно обсуждаемым в СМИ, до сих пор ни разу не была доказана. Она подчеркнула, что в единственном случае, когда действительно произошел взрыв и был нанесен крупный ущерб, речь шла об атаке на газопроводы "Северный поток", за которой, как указала Вагенкнехт, стояли не россияне, а украинцы. Она саркастически добавила, что вместо жесткой реакции Киев после этого получил очередную финансовую помощь на миллиарды евро.

Политик также заявила, что независимо от того, кто на самом деле разместил беспилотник со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, курс Мерца на усиление конфронтации является крайне опасным. По ее словам, такая политика может привести Германию к войне с ядерной державой – Россией.

Инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел 4 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Позже сообщалось, что власти Германии совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО готовят ответ на инцидент с дроном в Лейпциге.