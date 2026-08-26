Вагенкнехт обличила желание ЕС и Киева затянуть украинский конфликт Вагенкнехт: за желание Киева и ЕС затянуть конфликт украинцы платят кровью

Москва26 авг Вести.Желание Запада и киевского режима затянуть конфликт на Украине жители страны оплачивают своей кровью, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля о якобы способности Киева выйти победителем в конфликте с Россией, а также "большей выносливости" режима Владимира Зеленского и его спонсоров.

Остается только вопрос: кому на самом деле придется проявить эту "выносливость"? Уж точно не таким высокопоставленным политикам, как он, которые ездят в Киев пожимать руки и раздавать деньги. И не тем, кому он там пожимает руки. Кровью за это безумие должны расплачиваться украинские мужчины, которых с все большей жестокостью насильно мобилизуют на Украине и отправляют на фронт написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" назвал правительство своей страны безумцами за решение передать Киеву технологии по созданию ракет Storm Shadow.

В схожем духе о решении ЕС направить Киеву новую военную помощь на 6,1 млрд евро высказался депутат Европарламента из Австрии Гаральд Вилимски.

Вилимский особо подчеркнул, что единственным разумным способом покончить с украинским конфликтом являются не поставки режиму Зеленского оружия, а дипломатия и конструктивные переговоры.