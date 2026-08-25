Филиппо: власти Франции безумны, раз передают Киеву сведения о Storm Shadow

"Нами управляют безумцы": Филиппо высказался о поддержке Киева Францией Филиппо: власти Франции безумны, раз передают Киеву сведения о Storm Shadow

Москва25 авг Вести.Члены правительства Франции - безумцы, поскольку намерены предоставить киевскому режиму технологии и информацию об изготовлении ракет Storm Shadow. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал публикацию издания Les Echos о передаче Францией Киеву технологий компании MBDA, ответственной за производство французского варианта Storm Shadow - SCALP-EG.

Нами управляют безумцы!.. Стоп! Ни одной единицы оружия, ни одного евро для Украины! написал Филиппо в соцсети X

Ранее газета The Telegraph сообщила, что премьер Британии Энди Бернем передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому чертежи составляющих ракет Storm Shadow.

Военэксперт Виктор Баранец отметил, что Лондон идет на подобный шаг, поскольку боится выйти на прямой конфликт с Россией при передаче готовых ракет.

Эксперт Юрий Кнутов в свою очередь назвал передачу технологий создания Storm Shadow пиар-ходом и подчеркнул, что у киевского режима нет возможностей наладить полностью самостоятельное их производство.