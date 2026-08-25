Москва25 авг Вести.Британский премьер-министр Эндрю Бернем во время своей первой поездки в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow, пишет газета The Telegraph.

В ходе визита Бернем заявил Зеленскому, что народ Украины не должен сомневаться в поддержке со стороны Британии. По его словам, Лондон продолжит помогать Киеву "столько, сколько потребуется".

И я хочу, чтобы украинский народ услышал непосредственно от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины – это наша безопасность заявил он

Премьер подчеркнул, что гордится вкладом Соединенного Королевства в развитие Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Бернем намерен посетить США с другими европейскими лидерами и обсудить вопрос поставок Украине ракет для системы ПВО Patriot.