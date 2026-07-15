Москва15 июл Вести.Французская пресса практически никак не реагирует на решение "коалиции желающих" передать Украине лицензию на производство ракет Scalp. Об этом ИС "Вести" заявила журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Французская пресса никак не реагирует, только просто-напросто передает, как обычно, все сводки новостей, ограничиваясь самыми краткими и очень сухими, очень сжатыми комментариями, потому что реагировать по-другому на это сейчас сложно. Эммануэль Макрон провел …. церемонию 14 июля, в каком качестве такие обещания были выданы, будь то Украине или всей "коалиции желающих", из которой … вышла Болгария и выходят еще несколько стран, и которые желают остаться в коалиции, но без помощи Украине. Вот на это французская пресса тоже реагирует очень скупо, потому что это совсем не вписывается в мейнстримную повестку сказала она

Также она высказалась по поводу "нескончаемых обещаний" Макрона.

За два своих мандата очень много наобещал, но исполнил только одно – это закон об эвтаназии. Теперь возник большой вопрос в немейстримной прессе, а, скажем так, на некоторых особенно смелых телеканалах, которые задаются вопросом: а в качестве кого президент Макрон давал эти обещания, если вспомнить, что через год его уже не будет на следующем параде 14 июля? И кто будет эти обещания выполнять? сказала она

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен завершиться капитуляцией киевского режима.