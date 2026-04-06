Москва6 апр Вести.Франция сейчас никак не может повлиять на события на Ближнем Востоке, а президент страны Эммануэль Макрон лишь пытается возвеличить свое эго на фоне сумятицы. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделала журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, ни у одного из союзников США вместе или по отдельности нет возможности помочь разблокировать Ормузский пролив, и они это прекрасно понимают.

Париж сейчас никак не может повлиять. Именно поэтому господин Макрон пытается хоть как-то возвеличить свое собственное эго среди всей этой сумятицы. Но Париж никоим образом не может сейчас влиять на события на Ближнем Востоке. Даже обращение Трампа к странам, можно сказать, союзникам, призыв о помощи, помочь ему разблокировать Ормузский пролив – во-первых, ни у кого, ни у одного из союзников, ни у всех вместе нет такой возможности. Они это прекрасно понимают. Поэтому, собственно, позориться уж прям совсем откровенно, когда совсем нечем будет крыть перед широкой публикой, никому не хочется сказала Кондратьева-Сальгеро

Журналист также рассказала, как конфликт может повлиять на жителей Франции.

Что касается жизни рядовых французов, то цены, как вы понимаете, и на бензин, и на все остальное, что, собственно, все взаимосвязано, поскольку здесь не только энергоносители, здесь и удобрения, здесь вообще все вместе, растут не по дням, а по часам. И даже, я бы сказала, по минутам. Люди пока еще находятся в ступоре, поскольку они уже поняли, что правительство любыми средствами пытается оттянуть тот момент, когда нужно будет конкретно посмотреть в глаза реальности, то есть на ценники всех бензоколонок и на те же самые оплаты ЖКХ, которые, соответственно, приходят не каждую неделю. Поэтому сюрпризы в недалеком будущем ожидают чуть более чем всех. Все это прекрасно понимают. Чем это закончится, очень сложно предсказать подытожила Кондратьева-Сальгеро

Ранее она заявила, что Франция могла бы выступать балансиром между другими державами, но для этого ей нужен лидер масштаба Шарля де Голля, которого сейчас у страны нет.