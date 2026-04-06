Москва6 апр Вести.Франция могла бы выступать балансиром между другими державами, но для этого ей нужен лидер масштаба Шарля де Голля, которого сейчас у страны нет. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказала журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, сейчас во Франции есть выдающиеся философы, писатели и экономисты, но не традиционные политики.

"[Такая] страна, как Пятая республика, возможно, способна при наличии лидера, равного, по крайней мере, хоть худо-бедно по масштабам де Голлю, выступать балансиром между другими державами, но такого в данный момент нет. А из тех, кто есть, они не политические деятели. Скажем, это скорее философы или писатели, или экономисты, которые очень, я бы сказала, серьезным багажом могли бы этим заняться, но они не традиционные политики, они не готовы к такому раскладу. А главное, что вся та подготовка, которую вот уже форматировал Евросоюз за эти истекшие десятилетия, она просто не позволит одним махом переключиться одним щелчком с одного на другое заявила Кондратьева-Сальгеро

Ранее в газете "Взгляд" со ссылкой на исследования французских социологов заявили, что президент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла может стать следующим главой Франции после Эммануэля Макрона.