Стало известно, как Евросоюз может поддержать миф об угрозе от РФ Кондратьева-Сальгеро рассказала, как ЕС может поддержать миф об угрозе от РФ

Москва15 июл Вести.Российская угроза – это единственная соломинка, удерживающая на плаву Евросоюз, поэтому он может пойти на провокацию против РФ. Об этом ИС "Вести" заявила журналист, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, сейчас в Европе критическая ситуация по всем направлениям.

Все социальные показатели уже не просто "на красном" [уровне], а зашкаливают абсолютно… Заведя эту военную машину по всему Евросоюзу, соответственно им нужно это поддерживать любыми средствами. В данный момент вот этой соломинкой, удерживающей их на плаву, это [является] только российская угроза. Поэтому я думаю, что самая важная опасность сейчас для всего – это та провокация, которая позволила бы всем, любому из евросоюзников, подставить они могут любую из прибалтийских стран или кого угодно, но которая позволила бы сказать, что Россия все-таки попыталась напасть или попытается, поскольку уже даже в мейнстримных ток-шоу такая мысль, что Россия в данном случае просто подставная утка и просто оттягивает на себя, можно сказать, громоотвод, чтобы хоть как-то этот срам прикрыть сказала она

Ранее Елена Кондратьева-Сальгеро заявила, что французская пресса практически никак не реагирует на решение "коалиции желающих" передать Украине лицензию на производство ракет Scalp. Она также добавила, что во Франции из-за жары сложилась катастрофическая ситуация.