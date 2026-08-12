Москва12 авг Вести.Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца предает немцев, помогая режиму Владимира Зеленского на Украине, заявила основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что расплачиваться за многомиллиардную финансовую помощь коррумпированной команде Зеленского будут простые немецкие граждане.

Правительство Мерца, которое даже форсировало это безумие, предает собственных граждан! написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал правительство ФРГ аннулировать "бесконечный чек" киевскому режиму и отреагировать на атаки, которые Киев совершил на объекты немецкой критической инфраструктуры.