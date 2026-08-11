Москва11 авг Вести.Власти Германии должны положить конец неограниченному финансированию киевского режима и отреагировать на атаки Киева по немецкой критической инфраструктуре, заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

Депутат отреагировал на публикацию газеты Berliner Zeitung, где указывалось, что Еврокомиссия не может определить размер нагрузки на каждое государство Евросоюза, которую повлечет за собой кредит Киеву в 90 млрд евро.

Он напомнил, что Германия уже предоставила киевскому режиму 100 млрд по двусторонним договорам и еще 216 млрд евро – в рамках помощи от Евросоюза.

Правительство не может, с одной стороны, постоянно брать на себя новые многомиллиардные обязательства перед Киевом, а с другой – делать вид, будто возможная атака украинских государственных структур на нашу критически важную инфраструктуру не будет иметь никаких последствий. Федеральное правительство должно наконец без прикрас раскрыть масштабы финансового бремени, связанного с помощью Украине. Фракция АдГ настоятельно требует: немецкий безлимитный чек для Украины должен быть немедленно аннулирован написал Фронмайер в соцсети X

Ранее Маркус Фронмайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца "канцлером Украины" из-за того, что тот уделяет проблемам киевского режима больше внимания, чем интересам самих немцев.