Зеленского надо вызвать в ФРГ из-за теракта на "Севпотоках", считает Вагенкнехт Вагенкнехт требует вызвать Зеленского в ФРГ из-за подрыва "Северных потоков"

Москва5 июл Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо вызвать в Германию для разъяснений в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявила основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

Как отметила политик, Берлину должны дать разъяснение о том, был ли этот теракт одобрен украинскими властями.

Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям власти продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств? Для разъяснений ландтаг [парламент] в Шверине также должен вызвать ... Зеленского написала Вагенкнехт

Она также призвала создать следственную комиссию по делу о теракте на трубопроводах.

1 июля стало известно, что генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинскому гражданину Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов. Сообщалось также, что генпрокурор Йенс Роммель квалифицировал эту атаку как военное преступление.