Немецкий политик сравнил Мерца с Гитлером перед Второй мировой Немецкий политик Нимайер: действия Мерца схожи с поведением Гитлера перед войной

Москва1 сен Вести.Действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пытающегося обвинить Россию в причастности к атаке БПЛА на Германию, схожи с поведением Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в видеообращении, которое есть у РИА Новости.

Это похоже на заявления, которые сделал Гитлер после якобы атаки польских солдат в Гляйвице (немецкая инсценировка польского нападения на Германию 31 августа 1939 года. - прим. ред.) сказал немецкий политик

По словам Нимайера, Мерц готовится обвинить Россию в инциденте с БПЛА, как когда-то Гитлер обвинил поляков в нападении. Политик призвал Мерца "прислушаться к здравому смыслу" и не обострять конфликт с Россией.

Ранее Politico писала, что Мерц может обвинить Россию в попытке атаки беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях против Москвы.

Инцидент произошел 5 августа. В полицейском управлении Лейпцига сообщили, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ также сообщали, что грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.