Москва1 сен Вести.Германия идет по дальнейшему пути эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Представитель Кремля отреагировал на закрытие генконсульства России в немецком городе Бонн, а также на то, что Берлин возложил на Москву вину в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно заявил Песков

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной атаке БПЛА в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали этот инцидент якобы с российской разведкой.

Инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел 4 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Позже сообщалось, что власти Германии совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО готовят ответ на инцидент с дроном в Лейпциге.