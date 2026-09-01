Москва1 сен Вести.Обвинения, которые Германия высказывает в адрес РФ, должны подкрепляться какими-либо аргументами. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 1 сентября, правительство ФРГ возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах. В частности, было объявлено о закрытии Русского дома в Берлине, а с 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне.