Москва1 сенВести.Обвинения, которые Германия высказывает в адрес РФ, должны подкрепляться какими-либо аргументами. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник, 1 сентября, правительство ФРГ возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах. В частности, было объявлено о закрытии Русского дома в Берлине, а с 18 сентября будет закрыто генконсульство РФ в Бонне.
Трудно это прокомментировать, потому что, если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации [по поводу беспилотника] представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевиднозаявил Песков