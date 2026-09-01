Каллас одернула сама себя, пытаясь связать Россию с инцидентом в Германии

Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте в Лейпциге, но одернула себя Каллас одернула сама себя, пытаясь связать Россию с инцидентом в Германии

Москва1 сен Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед неформальной встречей глав Минобороны стран ЕС попыталась напрямую обвинить Россию в инциденте с беспилотником в немецком Лейпциге, но одернула сама себя, пишет РИА Новости.

Каллас упомянула инцидент с беспилотником в Германии и предложила представителям ФРГ поделиться разведывательными данными.

Давайте сначала выслушаем Германию …И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит сказала глава дипломатии ЕС

В дальнейшем Каллас все же голословно обвинила Москву в "провокациях" в Европе и заявила, что министры обороны Евросоюза намерены обсудить, как реагировать на такие инциденты.

...Русские провоцируют все больше и больше. Поэтому вопрос для нас заключается в том, что мы можем сделать, чтобы сдержать их от дальнейших действий заявила она

Инцидент в Лейпциге произошел в начале августа. В полицейском управлении города сообщили, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле нашел беспилотник со взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ также сообщали, что грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно, БПЛА.

В российском посольстве в Берлине инцидент и последующие обвинения в адрес Москвы назвали "наспех состряпанной провокацией".