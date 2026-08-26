Москва26 авг Вести.Власти ФРГ испытывают такую же махровую русофобию, как и руководство Третьего рейха в отношении славян, и Российская Федерация не должна думать о чувствах этой "своры бешеных русофобов". Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала утверждения немецких СМИ о том, что Москва якобы оскорбила Берлин, ударив по Борисполю во время визита в Киев главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Почему мы должны думать о том, заденем их чувства или не заденем? С какой стати? Мы от нынешних германских властей видим только одно - ярую, махровую русофобию, ту, которую испытывало немецкое руководство, руководство Третьего рейха к людям разных национальностей, к евреям, славянам, цыганам и многим другим в 1930-1940-е годы. Тут такая же абсолютная маргинализация, унижение, оскорбление и всяческие призывы к всевозможным отменам, и заголовком всему этому может стать фраза "лучше было бы, чтобы их вообще не было". Это то, что, к сожалению, возродилось сейчас в политических кругах Германии в отношении нашей страны сказала дипломат

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил ИС "Вести", что большая часть населения Германии не желает конфронтации с Россией. По его словам, многие немцы призывают Берлин восстановить двусторонние связи с Москвой.