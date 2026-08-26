Депутат АдГ Петерсен обратила внимание на незлопамятность русского народа Депутат АдГ Петерсен: немцам стоит уповать на незлопамятность русского народа

Москва26 авг Вести.Немцы должны помнить о незлопамятности русского народа и протянуть руку для диалога. Об этом заявила депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен.

В беседе с KP.RU она отметила, что Берлин нуждается в потеплении отношений с Москвой.

Русские по натуре незлопамятные. Я спрашивала у бабушки-немки – во время войны ее переселили в Сибирь: была ли взаимная ненависть? Она отвечала, что нет рассказала Петерсен

По словам депутата, немцам нужно инициировать конструктивный диалог с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти ФРГ испытывают такую же махровую русофобию, как и руководство Третьего рейха в отношении славян.