Германию призвали отказаться от иллюзий о победе над Россией Политик Петерсен: Германии не стоит надеяться, что Россию можно победить

Москва28 июн Вести.Уроки истории и трагедия Второй мировой войны должны дать понимание правительству и обществу Германии, что Россию нельзя победить. Такое мнение ИС "Вести" высказала политик, бывший депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен.

Думаю, именно на уроках истории можно предотвратить ошибки в будущем. Поэтому важно поддерживать память [о прошлом], чтобы учесть уроки на будущее обязательно. Это должны учитывать и граждане, и правительство Германии, которое сейчас пытается немецкий народ ввести в следующую войну против Российской Федерации заявила она

Петерсен отметила, что историческую память можно поддерживать символичными акциями.

Например, в этом году мы командой привезли частичку Вечного огня в Брест. Потому что именно в Бресте русской кровью было написано "Умираю, но не сдаюсь". Вот это нужно передать следующим поколениям как с российской, так и с немецкой стороны. Чтобы не было больше таких надписей, но и чтобы не было иллюзий, что Россию удастся когда-то победить пояснила она

В МИД России ранее сообщали, что Германия на протяжении десятилетий продолжает выплачивать социальные пособия бывшим военнослужащим вермахта и другим военизированным формированиям Третьего рейха, а также пособникам нацистских преступников.