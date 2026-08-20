Москва20 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) за реакцию на вопрос ее корреспондента Михаэля Мартенса об убийстве русских. Дипломат заявила, что издание из-за своего отношения к русским стоило бы назвать "Франкфуртер альцгеймер цайтунг".

Мне кажется, после этого вообще-то газета должна называться, особенно учитывая ее реакцию поддержки своему журналисту, не "Франкфуртер альгемайне цайтунг", а "Франкфуртер альцгеймер цайтунг". Потому что это уже абсолютный маразм сказала Захарова на брифинге

Она напомнила, что 8 августа на пресс-конференции лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".

По словам Захаровой, после этого журналист и его издание не принесли публичных извинений и не попытались дезавуировать прозвучавшую формулировку. Дипломат назвала вопрос Мартенса "преднамеренной провокацией".

Захарова также сообщила, что 17 августа посольство России в Берлине направило обращение в прокуратуру немецкой столицы с просьбой дать правовую оценку высказыванию журналиста. В обращении упоминаются параграфы 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ, которые предусматривают ответственность, в частности, за публичные призывы к противоправным действиям, разжигание ненависти и публичное одобрение преступлений.

Российские дипломаты также обратили внимание немецкой стороны на возбуждение в России уголовного дела в отношении Мартенса по части 2 статьи 282 УК РФ. По этой статье предусмотрена ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц, в том числе совершенные публично или с использованием СМИ и интернета.

После вопроса Мартенса в интернете также появилась петиция с требованием уволить его из Frankfurter Allgemeine Zeitung.