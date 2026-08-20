Москва20 авгВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) за реакцию на вопрос ее корреспондента Михаэля Мартенса об убийстве русских. Дипломат заявила, что издание из-за своего отношения к русским стоило бы назвать "Франкфуртер альцгеймер цайтунг".
Мне кажется, после этого вообще-то газета должна называться, особенно учитывая ее реакцию поддержки своему журналисту, не "Франкфуртер альгемайне цайтунг", а "Франкфуртер альцгеймер цайтунг". Потому что это уже абсолютный маразмсказала Захарова на брифинге
Она напомнила, что 8 августа на пресс-конференции лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".
По словам Захаровой, после этого журналист и его издание не принесли публичных извинений и не попытались дезавуировать прозвучавшую формулировку. Дипломат назвала вопрос Мартенса "преднамеренной провокацией".
Захарова также сообщила, что 17 августа посольство России в Берлине направило обращение в прокуратуру немецкой столицы с просьбой дать правовую оценку высказыванию журналиста. В обращении упоминаются параграфы 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ, которые предусматривают ответственность, в частности, за публичные призывы к противоправным действиям, разжигание ненависти и публичное одобрение преступлений.
Российские дипломаты также обратили внимание немецкой стороны на возбуждение в России уголовного дела в отношении Мартенса по части 2 статьи 282 УК РФ. По этой статье предусмотрена ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц, в том числе совершенные публично или с использованием СМИ и интернета.
После вопроса Мартенса в интернете также появилась петиция с требованием уволить его из Frankfurter Allgemeine Zeitung.