Посольство России в Германии обратилось в прокуратуру из-за слов журналиста FAZ Посольство РФ в ФРГ попросило прокуратуру Берлина проверить слова журналиста FAZ

Москва18 авг Вести.Посольство России в Германии направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку высказываниям журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, задавшего вопрос о возможности "убить больше русских". Об этом сообщила российская дипмиссия.

Инцидент произошел 8 августа на пресс-конференции лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь "убить больше русских".

Посольство попросило немецкие правоохранительные органы проверить высказывания журналиста на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ. Речь идет, в частности, о публичных призывах к совершению противоправных действий, разжигании ненависти и одобрении преступлений.

Дипмиссия отметила, что Мартенс не принес публичных извинений и не дезавуировал свои слова, что, по мнению российской стороны, может свидетельствовать об их осознанном характере.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дед журналиста был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта. Посольство также подчеркнуло, что Россия оставляет за собой право использовать доступные правовые средства в отношении Мартенса в соответствии с российским законодательством.