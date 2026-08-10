В ФРГ создали петицию с требованием уволить репортера FAZ за слова о русских

В ФРГ создали петицию с призывом уволить журналиста FAZ за слова о русских В ФРГ создали петицию с требованием уволить репортера FAZ за слова о русских

Москва10 авг Вести.В Германии создана петиция с призывом уволить журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса за слова о русских. Обращение опубликовано на платформе change.org.

По мнению инициаторов, представитель германского медийного дома, который 8 августа в Белграде на пресс-конференции президента Сербии Александара Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского заявил об "убийстве русских", перешел границы журналистской беспристрастности.

В петиции говорится, что руководству FAZ следует дистанцироваться от высказываний Мартенса и принять кадровые меры, так как подобными словами он "наносит вред репутации всей профессии".

При этом журналист в соцсети X не только не отказался от заявлений, а выступил в их защиту, назвав правильными и необходимыми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Мартенса - настоящим коричневым пропагандистом, распространителем ксенофобских заявлений, дегуманизации русских, легитимизации языка ненависти в отношении России. Она подчеркнула, что представители "цивилизованного" Запада отметили "гробовой тишиной" антироссийские высказывания Мартенса - "потомственного нациста", дед которого был нацистским офицером.