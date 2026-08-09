Москва9 авг Вести.В Германии не простили России поражения во Второй мировой войне, и для немецких элит добить русских - дело принципа. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских.

Вопрос был задан на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и посетившего Белград с официальным визитом главы киевского режима Владимира Зеленского.

Есть такая иллюзия, что после войны все-все немцы страшно покаялись за военные преступления режима. На самом деле, большая часть просто затаились, поглубже запрятав досаду и обиду, что не получилось у них построить Третий рейх с русскими рабами написал Медведев

Если где-то и была серьезная историческая рефлексия, то лишь в ГДР, отметил журналист, добавив, что после объединения Германии досада от поражения в войне, реваншизм и ненависть к русским там только росли.

Они, политики немецкие и бизнес, улыбались и думали о том, когда смогут нам отомстить. Ресентимент - это часть немецкого политического кода. Есть немало немцев, которые в ужасе от своей прессы, политиков. Но кто их слушает? Кому есть дело до уезжающих из Германии немецких врачей и преподавателей? написал Медведев

По его мнению, журналист Мартенс выражает мнение тевтонских элит.

У них добить русских - дело принципа резюмировал Медведев

Бывший вице-премьер Сербии и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин назвал приезд Зеленского в Белград местью Евросоюза Сербии. Накануне несколько десятков человек собрались напротив администрации президента Сербии на митинг против приезда Зеленского.