Москва9 авгВести.Военкор Александр Коц заявил на KP.RU, что считает поразительно мягкой реакцию президента Александра Вучича на вопрос немецкого журналиста об убийстве русских.
Журналист задал вопрос Владимиру Зеленскому на совместной пресс-конференции с Вучичем в Сербии. Представитель СМИ поинтересовался, что могут сделать в Европе, чтобы помочь Киеву "убивать больше русских".
Коц отметил, что журналист является внуком нациста, поэтому в вопросе "ничего удивительного".
А вот Вучич на вопрос отреагировал поразительно мягко для одного из гостей парада Победы в честь 80-летия победы над Германиейзаявил он
По словам Коца, Вучич мог бы назвать вопрос некорректным или заявить, что надо думать не об убийствах, а о помощи в установлении мира.
Но нет, вышло что-то дежурно-дипломатичное о том, что свое видение Вучич изложил Зеленскому в ходе переговоровдобавил военкор
Ранее Вучич заявил о готовности Сербии содействовать интеграции Украины в Евросоюз. Он отметил, что не видит пути к скорому окончанию украинского конфликта.