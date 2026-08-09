Коц считает поразительно мягкой реакцию Вучича на вопрос об убийстве русских Коц: Вучич поразительно мягко отреагировал на вопрос об убийстве русских

Москва9 авг Вести.Военкор Александр Коц заявил на KP.RU, что считает поразительно мягкой реакцию президента Александра Вучича на вопрос немецкого журналиста об убийстве русских.

Журналист задал вопрос Владимиру Зеленскому на совместной пресс-конференции с Вучичем в Сербии. Представитель СМИ поинтересовался, что могут сделать в Европе, чтобы помочь Киеву "убивать больше русских".

Коц отметил, что журналист является внуком нациста, поэтому в вопросе "ничего удивительного".

А вот Вучич на вопрос отреагировал поразительно мягко для одного из гостей парада Победы в честь 80-летия победы над Германией заявил он

По словам Коца, Вучич мог бы назвать вопрос некорректным или заявить, что надо думать не об убийствах, а о помощи в установлении мира.

Но нет, вышло что-то дежурно-дипломатичное о том, что свое видение Вучич изложил Зеленскому в ходе переговоров добавил военкор

Ранее Вучич заявил о готовности Сербии содействовать интеграции Украины в Евросоюз. Он отметил, что не видит пути к скорому окончанию украинского конфликта.