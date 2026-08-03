Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Коц: Зеленский убил семь человек в Геленджике и выпрашивает перемирие Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Москва3 авг Вести.Журналист Александр Коц полагает, что глава киевского режима Зеленский предлагает переговоры России потому, что за месяц российской армии удалось осложнить положение украинского тыла. Но предлагает переговоры, перед этим убив мирных граждан.

В статье для KP.RU Александр Коц написал, что, по словам советника Зеленского, тот предлагает России разные варианты перемирия.

Наверное, ему остро не понравилось, что мы всерьез взялись за его морскую логистику и с середины июля практически ежедневно петушим его порты и заходящие в них корабли? В результате этого украинское зерно гниет на складах, а металлургия загибается без импортной руды. написал журналист

Также, по его мнению, Зеленского к перемирию подталкивают российские удары по заправкам, по железнодорожной логистике. И теперь Зеленский выпрашивает перемирие.

Утром убивает беззащитных семь человек (из них трое - дети!) на пляже под Геленджиком, а днем предлагает договариваться?

В этом поведении уже видна система, полагает военкор. В прошлый раз он призвал к перемирию в мае. И немедленно ударил по колледжу в Старобельске, убив 21 подростка.