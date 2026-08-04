В ФРГ призвали выслать украинского посла Макеева В ФРГ призвали выслать посла Украины Макеева из-за вмешательства в дела страны

Москва4 авг Вести.Эксперт по внешней политике немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала выдворить из Германии посла Украины Алексея Макеева. Заявление она опубликовала на своей странице в соцсети X. Причиной жесткой реакции стали слова дипломата, которые политик восприняла как открытое вмешательство во внутренние дела ФРГ.

В своей публикации Дагделен отметила, что украинский посол пытается диктовать немецким властям, какие политические силы достойны поддержки избирателей, а какие нет. По ее оценке, такие действия выходят далеко за пределы дипломатического этикета и являются откровенным давлением.

Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство говорится в публикации

Помимо этого, политик выразила недоумение реакцией федерального правительства ФРГ. По ее словам, кабинет министров, сохрани он остатки достоинства, давно должен был вызвать украинского дипломата для объяснений.

Ранее сам Алексей Макеев выступил с заявлением, в котором упомянул о наличии в Германии политических партий, якобы имеющих тесные связи с Москвой. Именно эти высказывания и стали причиной скандала.