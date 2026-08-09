Москва9 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса "коричневым пропагандистом" после его вопроса лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о помощи Киеву со стороны Европы.

Мартенс — настоящий коричневый пропагандист, распространитель ксенофобских заявлений, дегуманизации русских, легитимизации языка ненависти в отношении России написала Захарова в своем Telegram-канале

На пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее журналист заявил в социальных сетях, что не считает скандальным свой вопрос.

Захарова также заявила, что западная общественность не осудила высказывания Мартенса.