Захарова: Запад не осудил высказывания журналиста FAZ об "убийстве русских" Захарова заявила, что Запад не осудил высказывания журналиста FAZ

Москва9 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе не последовало публичного осуждения высказываний журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о необходимости помогать Украине "убивать больше русских".

Ранее Мартенс во время пресс-конференции лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде спросил, что Европа может сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее журналист заявил в социальных сетях, что не считает такой вопрос скандальным.

А что же международная общественность? Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста? Где все эти хваленые правозащитники, журналисты, гуманисты, которые столь остро реагируют на любое нетолерантное слово и язык ненависти? Тишина. Гробовая написала Захарова в своем Telegram-канале

Она обвинила Мартенса в распространении языка ненависти и дегуманизации русских.

7 августа Владимир Зеленский впервые прибыл в Сербию. Там он встретился с Александром Вучичем. По итогам переговоров лидер киевского режима заявил, что Сербия выделит Украине 2 миллиона евро для поддержки энергетического сектора страны в преддверии зимнего периода.