Москва9 авгВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе не последовало публичного осуждения высказываний журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о необходимости помогать Украине "убивать больше русских".
Ранее Мартенс во время пресс-конференции лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде спросил, что Европа может сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее журналист заявил в социальных сетях, что не считает такой вопрос скандальным.
А что же международная общественность? Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста? Где все эти хваленые правозащитники, журналисты, гуманисты, которые столь остро реагируют на любое нетолерантное слово и язык ненависти? Тишина. Гробоваянаписала Захарова в своем Telegram-канале
Она обвинила Мартенса в распространении языка ненависти и дегуманизации русских.
7 августа Владимир Зеленский впервые прибыл в Сербию. Там он встретился с Александром Вучичем. По итогам переговоров лидер киевского режима заявил, что Сербия выделит Украине 2 миллиона евро для поддержки энергетического сектора страны в преддверии зимнего периода.