Москва8 авгВести.Сербия выделит Украине 2 миллиона евро для поддержки энергетического сектора страны в преддверии зимнего периода. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров с сербским руководством.
Отдельно обсудили подготовку к этой зиме. Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку нашей энергетикинаписал Зеленский в своем канале
В ходе визита в Белград Зеленский провел встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Стороны обсудили совместные проекты в сфере экономики, логистики и развития Дунайского коридора, а также подготовку к отопительному сезону.