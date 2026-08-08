Зеленский заявил о получении от Сербии 2 млн евро на подготовку к зиме Зеленский поблагодарил Сербию за помощь украинскому энергосектору

Москва8 авг Вести.Сербия выделит Украине 2 миллиона евро для поддержки энергетического сектора страны в преддверии зимнего периода. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров с сербским руководством.

Отдельно обсудили подготовку к этой зиме. Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро в поддержку нашей энергетики написал Зеленский в своем канале

В ходе визита в Белград Зеленский провел встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Стороны обсудили совместные проекты в сфере экономики, логистики и развития Дунайского коридора, а также подготовку к отопительному сезону.