Москва9 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о нацистском прошлом деда журналиста немецкой газеты FAZ Михаэля Мартенса.

Журналист из ФРГ на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского задал вопрос об убийстве русских.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что Мартенс знает, как "убивать русских".

Сам он из семьи нацистов. Его дед Ханс-Херманн Мартенс, член НСДАП, был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования вермахта под началом Альфреда Йодля, казненного по приговору Нюрнбергского трибунала за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Нетрудно догадаться, какие зверства совершал Мартенс-старший под руководством этого нацистского преступника написала официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что Мартенс, как и многие другие публичные фигуры в Германии, "научился использовать коричневые бациллы в собственных интересах".

8 августа Михаэль Мартенс спросил Зеленского, что может сделать Европа, чтобы помочь главе киевского режима "убить больше русских". Позже в соцсетях журналист заявил, что в его вопросе "нет ничего скандального" и в реальном мире "именно так и ведутся войны".