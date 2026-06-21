Москва21 июнВести.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев попросил инопланетян отправить в отставку канцлера Германии Фридриха Мерца.
Дмитриев обвинил Мерца в разрушении цивилизации "разжиганием войны и иммиграцией", а также плохими решениями в энергетике и экономике.
Дорогие инопланетяне… Не могли бы вы теперь заняться Мерцем?написал Дмитриев в соцсети X
Ранее глава РФПИ заявил, что немцы устали от неудачных попыток Мерца исправить провальную политику.
Кроме того, в ФРГ прошли масштабные протесты против политики канцлера, во время которых немцы требовали отправить Мерца в отставку, отменить налог на углекислый газ и прекратить реформу здравоохранения.