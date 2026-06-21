Москва21 июн Вести.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев попросил инопланетян отправить в отставку канцлера Германии Фридриха Мерца.

Дмитриев обвинил Мерца в разрушении цивилизации "разжиганием войны и иммиграцией", а также плохими решениями в энергетике и экономике.

Дорогие инопланетяне… Не могли бы вы теперь заняться Мерцем? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее глава РФПИ заявил, что немцы устали от неудачных попыток Мерца исправить провальную политику.

Кроме того, в ФРГ прошли масштабные протесты против политики канцлера, во время которых немцы требовали отправить Мерца в отставку, отменить налог на углекислый газ и прекратить реформу здравоохранения.