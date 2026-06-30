Москва30 июнВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил талант канцлера Германии Фридриха Мерца обращать любой провал в повод для гордости.
Таким образом в соцсети Х Дмитриев прокомментировал публикацию Мерца, в которой тот поблагодарил сборную Германии по футболу, завершившую выступление на чемпионате мира после поражения в матче 1/16 финала турнира от Парагвая в серии пенальти.
В своем посте немецкий канцлер отметил, что самоотдача и командный дух национальной команды на мундиале привели "всю страну в восторг".
Дмитриев в ответ на это написал, что "Мерц всегда хорош, когда надо поощрять неудачу".
Ранее глава РФПИ предрек скорый уход Мерца с поста канцлера Германии.